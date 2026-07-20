Gobierno analiza alternativas para fortalecer exportaciones ante diferencia en balanza comercial con China

Tegucigalpa– El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, aseguró que el Gobierno evalúa mecanismos para fortalecer las exportaciones hondureñas y respaldar a los productores nacionales, al reconocer que la balanza comercial que mantiene Honduras con China no ofrece las mismas condiciones que existían cuando el país sostenía relaciones diplomáticas con Taiwán.

El funcionario explicó que la prioridad de la administración es generar mayores oportunidades para los sectores productivos y encontrar alternativas que permitan mejorar el acceso de los productos hondureños a los mercados internacionales.

«Tenemos que ver cómo ayudar a nuestros compatriotas, especialmente a los productores y exportadores», manifestó.

García también señaló que el Gobierno enfrenta importantes compromisos financieros heredados de administraciones anteriores.

Indicó que, aunque se han destinado alrededor de mil millones de lempiras a inversión en infraestructura, también se han tenido que pagar cerca de seis mil millones de lempiras en deudas pendientes, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos.

En materia de política exterior, el ministro afirmó que Honduras mantiene buenas relaciones con El Salvador y descartó diferencias diplomáticas entre ambos países.

Asimismo, aclaró que en Shanghái no existe un consulado hondureño, sino una oficina de representación, al igual que la que opera en Beijing, la cual continúa funcionando.

Respecto a un eventual restablecimiento de relaciones con Taiwán, García indicó que el tema continúa siendo evaluado por el Gobierno, tomando en cuenta principalmente el impacto que pueda tener sobre las exportaciones nacionales y los intereses de los productores hondureños.

El ministro reveló que el presidente Nasry Asfura ha sostenido conversaciones relacionadas con la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS), para hondureños en Estados Unidos y señaló que el Gobierno permanece a la espera de una respuesta oficial a las gestiones diplomáticas realizadas ante las autoridades estadounidenses. IR