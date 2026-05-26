Gobierno ampliará reserva estratégica de frijol y maíz ante amenaza por sequía

Tegucigalpa – La diputada del Congreso Nacional, Alejandra Burgos, informó que el gobierno incrementará la reserva estratégica de 80 mil a 120 mil quintales tanto de maíz como de frijol. ante el riesgo de afectaciones por la sequía y la baja producción agrícola.

La congresista, que pertenece a la Comisión de Seguridad Alimentaria, explicó que tras una reunión con autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el presidente Nasry Asfura, se aprobó aumentar el techo de almacenamiento.

Según detalló, ya fueron autorizados alrededor de 183 millones de lempiras para realizar las compras, con el objetivo de garantizar abastecimiento ante una posible crisis alimentaria.

Burgos indicó que la reserva nacional apenas cubriría unos tres días de consumo general en el país, aunque aseguró que tendría mayor impacto en sectores en condición de inseguridad alimentaria.

También señaló que inicialmente la compra se realizará a productores nacionales mediante alianzas con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Sin embargo, advirtió que si la sequía reduce considerablemente la producción Honduras podría verse obligada a importar granos desde otros países de la región como Nicaragua.

Por último, la diputada reconoció preocupaciones por el deterioro de productos almacenados debido a los antecedentes en las bodegas del IHMA, aunque atribuyó el problema a una “mala rotación” del inventario. AD