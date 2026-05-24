Gobierno acuerda congelar precio del cemento por seis meses

Tegucigalpa- El Gobierno de Honduras anunció un acuerdo con las empresas productoras de cemento para mantener congelado el precio del producto durante los próximos seis meses.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDH) informó que suscribió actas de compromiso de manera independiente con las compañías CENOSA, Argos y Duracem, tras varias negociaciones entre el gobierno y el sector productor.

Según la institución, la medida fue impulsada por el presidente Nasry Asfura y coordinada por el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, junto al viceministro Fernando Fortín.

Las autoridades señalaron que el objetivo es mantener precios estables y garantizar el abastecimiento nacional de cemento en medio de las discusiones generadas por el nuevo Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico.

En ese sentido, el gobierno aseguró que la nueva normativa no prohíbe importaciones, no limita la competencia y tampoco cerrará el mercado hondureño.

La regulación, explicaron, establece estándares técnicos de calidad, seguridad y trazabilidad aplicables tanto a productores nacionales como a importadores, bajo parámetros internacionales.

Por su parte, la Presidencia de la República destacó en redes sociales que la decisión busca fortalecer el mercado, proteger al consumidor y promover una competencia justa dentro del sector construcción. AD