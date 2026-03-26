Gobierno activa financiamiento del Banco Europeo de Inversiones por €53 millones para generar hasta 72 mil empleos

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, sostuvo este miércoles una reunión con el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, y representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en la que se anunció la aprobación de un financiamiento por 53 millones de euros (aproximadamente 1,600 millones de lempiras) destinado a fortalecer el acceso a crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y promover la economía verde en el país.

– Después de más de 11 años sin operaciones en el país, el BEI regresa con financiamiento para Mipymes y economía verde.

El anuncio marca el retorno del BEI a Honduras tras más de 11 años sin presencia activa, consolidando una nueva etapa de cooperación y confianza internacional en la economía hondureña.

De acuerdo con estimaciones del organismo, esta iniciativa permitirá la generación de hasta 72 mil empleos, dinamizando la actividad productiva y ampliando oportunidades para miles de hondureños.

Uno de los elementos más relevantes del financiamiento es su componente de concesionalidad, que permitirá acceder a recursos en mejores condiciones.

Después de más de 11 años sin operaciones en el país, el BEI regresa con financiamiento para Mipymes y economía verde.

El programa incluye aproximadamente 15 millones de euros (alrededor de 460 millones de lempiras) en condiciones concesionales, reduciendo la carga financiera y fortaleciendo la sostenibilidad de la inversión.

El presidente Asfura destacó que este respaldo refleja la confianza internacional en Honduras y abre nuevas oportunidades de crecimiento.

“Estamos muy agradecidos por la confianza en Honduras. Este tipo de inversiones no solo fortalecen la economía, sino que generan empleo y oportunidades para nuestra gente”, expresó el mandatario.

Por su parte, el embajador Gonzalo Fournier, subrayó que este financiamiento representa una señal clara de confianza en el país y contribuirá a impulsar el desarrollo económico, atraer inversión y fortalecer el tejido productivo. JS