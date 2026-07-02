Gobierno activa comisiones del Sigadenah para proteger a la niñez

Tegucigalpa – El Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), conformó este jueves cuatro comisiones técnicas destinadas a priorizar resultados inmediatos en vacunación, matrícula escolar, prevención y atención de la violencia sexual y respuesta a la niñez migrante retornada.

Daniel Contreras, jefe de educación y representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, dijo que la reunión técnica, encabezada por la designada presidencial María Antonieta Mejía, tuvo como objetivo “definir la constitución de cuatro comisiones asociadas a cuatro prioridades”.

Asimismo, establecer “un mecanismo que permita acelerar la priorización de un conjunto de resultados que permitan ir transformando progresivamente la realidad de vida de los niños y niñas en Honduras”.

Afirmó que el Unicef acompañará los esfuerzos para “ver avances significativos en el corto plazo” y que el consejo trabaja además en un plan cuadrienal con un conjunto más amplio de metas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía Signorelli, explicó que las decisiones del consejo deben trasladarse “a nivel departamental y, sobre todo, a nivel de los consejos municipales” para asegurar implementación territorial.

A su vez, destacó la prioridad de la infancia mediante campañas de vacunación para prevenir enfermedades como la tosferina.

Además del compromiso de la Secretaría de Educación con la matrícula gratuita para garantizar el acceso escolar, y la urgencia de reducir la violencia física, intrafamiliar y sexual que afecta a menores.

Las comisiones la integran representantes de las secretarías de Salud, Seguridad, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Educación, y tienen la misión de priorizar municipios donde la prevención del embarazo adolescente y la atención integral a la niñez sean más urgentes.

Mejía añadió que el Gobierno del presidente Nasry Asfura, desplegará brigadas móviles de salud con vacunación, exámenes y servicios básicos “a cada rincón de Honduras” y recordó que la infancia representa hoy más del 40% de la población.

En ese sentido, el Gobierno del presidente Asfura ha reiterado su compromiso con la niñez y la adolescencia de Honduras mediante acciones orientadas a fortalecer la salud, la educación y la protección integral de esta población. JS