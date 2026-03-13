Gobierno acredita más de L. 17.3 millones para el pago de 361 médicos residentes

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud cumplió este viernes el compromiso asumido con los médicos residentes de realizar el pago correspondiente al convenio tripartito suscrito entre la Sesal, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El convenio fue firmado este mismo día y, de manera inmediata, se procedió a la acreditación del pago.

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A partir de las 5:00 de la tarde, la UNAH tendrá acreditados 17 millones 348 mil 241.27 lempiras (diecisiete millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y un lempiras con veintisiete centavos), destinados al pago de 361 médicos residentes.

Con esta acción se cumple el compromiso de realizar el desembolso antes de Semana Santa.

A partir de ahora, el proceso de acreditación en las cuentas personales de cada residente dependerá de la celeridad administrativa de la UNAH para completar la transferencia correspondiente. JS