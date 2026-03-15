Gobierno absorberá el 50 % del aumento en el diésel y gasolina regular

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras anunció en las últimas horas que absorberá un 50 % del aumento real de los precios de los combustibles para esta semana entrante a nivel nacional.

Señaló en un comunicado que el objetivo de esta medida es proteger la economía de las familias hondureñas y de los sectores productivos.

La gasolina regular y el diésel sufrirían un aumento internacional real de 6.24 y 11.60 lempiras por galón, respectivamente.

En ese sentido, con esta medida, los aumentos en la gasolina regular y el diésel serían de 3.12 y 5.80 lempiras, respectivamente.

El impacto económico de esta medida será 49 millones 824 mil lempiras por semana, es decir, 199 millones 296 mil lempiras al mes que deja de percibir el gobierno.

La Secretaría de la Presidencia explicó que el incremento en el precio de los combustibles se debe al conflicto bélico en el Medio Oriente. AG