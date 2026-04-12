Gobierno absorberá aumento a la tarifa del transporte, según empresario

Tegucigalpa – El gobierno absorberá y otorgará subsidio al aumento a las tarifas del transporte urbano, interurbano y suburbano, vaticinó este sábado el empresario del rubro, Jorge Lanza.

Manifestó que los empresarios del transporte sostuvieron este sábado una reunión con representantes del gobierno en la ciudad de Siguatepeque.

“Aquí el logro es que al transporte interurbano le dieron el 15 % de aumento, de 4-8 lempiras al suburbano de origen intermedio y al urbano le dieron dos lempiras”, dijo Lanza.

Señaló que este subsidio que otorgará el gobierno es temporal mientras dure los incrementos en los precios de los combustibles.

Lanza indicó que este subsidio en el transporte urbano solo se aplicará en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, mientras que el resto de los municipios sufrirán el aumento.

Comentó que queda pendiente llegar a un acuerdo con los rubros del taxi, transporte de carga y mototaxis. AG