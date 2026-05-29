Gobernadora de Nueva Jersey crea zona de protesta «protegida» ante centro de ICE

Nueva York – La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, estableció este viernes una zona de protesta «protegida» por la Policía del estado ante el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall (Newark) tras una semana de choques entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración (ICE).

«No daré al ICE el pretexto para ampliar sus operaciones en nuestro estado, por lo que la Policía de Nueva York establecerá hoy una zona de protesta pacífica y protegida en el área de fuera de Delaney Hall», dijo la dirigente demócrata en una rueda de prensa junto a otras autoridades.

Sherrill anunció la medida después de que nueve manifestantes fueran detenidos el jueves por la noche tras enfrentamientos con los agentes federales fuera de Delaney Hall, según el canal ABC7, y de cara a nuevas protestas convocadas mañana en el lugar por defensores de ICE, dijo la gobernadora.

Legisladores, activistas y familiares llevan una semana haciendo guardia para obtener respuestas sobre la situación dentro del recinto de gestión privada que alberga a unos 300 inmigrantes, de los cuales una parte han iniciado una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

Ha habido altercados varios días y en algunas ocasiones los choques han sido violentos, con los agentes del ICE usando las porras contra los manifestantes, según The New York Times.

«Sigo tomando toda acción disponible para que el Departamento de Salud local entre a las instalaciones y haga una inspección completa» y «presionando para su cierre», afirmó la gobernadora este viernes, señalando que ICE ha «rechazado» la mayoría de solicitudes de acceso completo, incluida la suya.

Sherrill exigió a «todos los que están allí, especialmente ICE, que desescalen la situación, actúen con humanidad, protesten pacíficamente y respeten las leyes y la Constitución de EE.UU.».

Delaney Hall, que es el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este de EE.UU. con más de 1.000 plazas, está gestionado por la empresa GEO Group, con un contrato de 15 años y 1.000 millones de dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, refutó hoy las acusaciones sobre el centro como «falsas» y dijo que los políticos de las jurisdicciones «santuario», que protegen a los inmigrantes de las agencias federales, están «incitando disturbios violentos».

«Ningún criminal en la historia de la civilización humana ha sido mejor tratado que los extranjeros ilegales. Se les da 3 comidas al día, cuidado médico y reciben el debido proceso completo», apostilló la agencia.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU., Adriano Espaillat, divulgó este jueves reportes «profundamente inquietantes» sobre uso de gas lacrimógeno en el interior del centro, lesiones a los detenidos y una «respuesta médica inadecuada», que pidió investigar de inmediato.

A ese respecto, el DHS indicó en su nota que ayer jueves el personal del centro «respondió a una pelea física que involucraba a detenidos» y ninguno fue «agredido o atacado por ICE», pero los agentes usaron «la fuerza mínima para desescalar la situación». JS