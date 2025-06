Gobernadora de Copán rechaza declaraciones de ministro Cardona y dice que “es un absurdo”

Tegucigalpa – La gobernadora de Copán, Elvia Argentina Valle, negó las declaraciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Cardona quien la acusó de filtrar el “cheque video”.

Señaló que el video existe, es real, es cierto que la diputada Isis Cuéllar el año pasado me lo mando para aclarar unas situaciones, “soy una persona muy profesional y no reenvié el video a nadie, es más tuve un problema en mi celular y el mismo se borró”, dilucidó.

Afirmó que el video es del año pasado, por lo que el señor Cardona está mintiendo, “yo qué daño le puedo hacer a la diputada Isis Cuéllar, yo decidí retirarme de la política y pedí que ella ocupara mi espacio en el departamento de Copán, entonces es un absurdo”, exclamó la exdiputada liberal.

[LEER] La gobernadora Elvia Valle fue la única que tenía copia del “Cheque video”, denuncia ministro Cardona

Señaló que puede haber divergencias de opiniones, pero no soy enemiga de la diputada por lo que refutó las palabras del ministro de Sedesol.

“Jamás voy a filtrar una información que ponga entre dicho cualquier situación, he decidido guardar la distancia con la diputada Cuéllar, pero eso no significa que sea mi enemiga, ella ha hecho acciones que considero yo que no son correctas porque hay un listado donde hay funcionarios y eso no me gusto”, comentó.

Afirmó que Cuellar no ha sido su amiga, pero le gustó ver que era una mujer luchadora y la apoyó en el proceso electoral, ella ha llevado muchos proyectos y se le reconoce, pero no es su amiga.

Recordó que cuando fue diputada había proyectos y se aprobaban fondos con documentación requerida, “lo importante es que se den los mismos y que cada quien presente la documentación de esos fondos que han sido entregados”.

Aseguró que ella está en toda la disposición de una investigación de parte del Tribunal Superior de Cuentas porque no tiene nada que deber, todo lo ha hecho con transparencia.

Reconoció que ha hecho solicitudes a Sedesol por 500 mochilas para entregar a escuelas y se le entregaron 400 y en otra ocasión pidió apoyo para unas personas con cáncer, pero no tuvo respuesta por lo que no volvió a pedir ninguna solicitud.

Dijo estar indignada por el trato dado por el ministro Cardona a Lilian Montufar ya que considera que eso lleva a la violencia política, “fue irrespetuoso y no he visto a las organizaciones de mujeres pronunciándose a favor de la abogada Montufar ya que él es un ministro y debe de comportarse”, apuntó. IR