Gobernación fortalece capacidades y reafirma apoyo a los Gobernadores Departamentales

Tegucigalpa – La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Ortez, sostuvo un importante encuentro con los Gobernadores Departamentales, en el marco de una jornada orientada al fortalecimiento institucional, la capacitación técnica y el diálogo directo, acciones que reafirman el compromiso del Gobierno del Presidente Nasry Asfura.

Durante la reunión, los participantes recibieron formación en temas clave como procedimientos administrativos, procesos de Recursos Humanos, el rol de fortalecimiento municipal y de régimen departamental, con el objetivo de optimizar la gestión pública en cada territorio.

El espacio también permitió promover la consulta y el intercambio de experiencias entre autoridades, consolidando un enfoque articulado de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, la jornada sirvió como un espacio de bienvenida para los Gobernadores Departamentales, reafirmando el compromiso de la SEGOB de acompañar y respaldar su labor.

Durante su intervención, la Secretaria de Estado expresó que “las coordinaciones de toda la institucionalidad departamental se van a iniciar a través de ustedes, porque son el enlace directo entre el Gobierno Central y los territorios. En ese sentido, nosotros estamos para apoyarles de manera permanente, brindando un respaldo técnico y operativo, siempre bajo la visión del Gobierno del Presidente Nasry Asfura, de lograr una gestión territorial eficiente, transparente y cercana a la población”.

“Queremos que cada Gobernación Departamental cuente con las herramientas necesarias para responder a las demandas de la población, fortaleciendo la articulación interinstitucional y promoviendo una gestión ordenada y responsable”, enfatizó.

Además, se pretende avanzar en la creación de sedes regionales del Tribunal Superior de Cuentas, con el objetivo de fortalecer los procesos de rendición de cuentas bajo principios de legalidad y transparencia.

Reiteró que “nuestro compromiso de trabajar de la mano con cada uno de ustedes, manteniendo un canal abierto de diálogo, consulta y coordinación. Les reitero nuestro incondicional apoyo. Bienvenidos nuevamente”. JS