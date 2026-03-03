Gobernación concede prórroga a las ONG’s hasta el 27 de marzo para que presenten informes financieros

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación anunció una prorroga hasta el 27 de marzo para que las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) presenten informes de actividades y estados financieros del período 2025.

Señaló que la finalidad es facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas por parte de las organizaciones.

Indicó que el objetivo es garantizar la transparencia y la correcta rendición de cuentas a las ONG’s inscritas en la dirección de regulación, registro y seguimiento de asociaciones civiles.

Esta dependencia del Estado exhortó a las organizaciones a realizar sus gestiones dentro del plazo establecido. AG