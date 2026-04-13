Gloria Trevi y Lola Índigo se suman al tributo de Billboard Mujeres Latinas en la Música

Miami (EE.UU.)- La mexicana Gloria Trevi y la española Lola Índigo se suman a la lista de homenajeadas de la edición del especial Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará en Miami el 23 de abril, según anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

Ambas cadenas ya habían informado que el homenaje incluye también a Becky G, Ivy Queen, Joy, Julieta Venegas y Young Miko.

El evento reconoce a las mujeres que lideran y transforman la música latina, reuniendo a artistas de distintas generaciones en una noche de presentaciones y reconocimientos.

Trevi recibirá el premio ‘Trayectoria artística», en reconocimiento a una carrera de décadas marcada por éxitos internacionales, giras mundiales y una influencia sostenida en la música latina.

Lola Índigo será distinguida con el ‘Premio evolución’, que reconoce a artistas en constante crecimiento y reinvención creativa. Tras su paso por el programa ‘Operación triunfo’, se ha posicionado como una de las figuras más relevantes del pop español.

Entre tanto, la cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana, será la conductora del especial. EFE/ir