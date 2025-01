Gloria Trevi: «Quizá una misión en mi vida sea luchar contra lo negativo»

Madrid.- «Sí, me canso, claro que me canso, me cansan muchos comentarios negativos que vienen de la ignorancia desgraciadamente», asegura en una entrevista con EFE en Madrid la cantante mexicana Gloria Trevi sobre su lucha para limpiar su nombre desde hace años, algo que asume tiene que ser «una de las cosas para las que me mandaron a la vida».

«Y te lo prometo, que si por mi hubiera sido, yo me hubiera dedicado a cantar como la cigarra, a hacer feliz a la gente, que es lo que me gusta hacer, pero bueno….», añade la diva mexicana, que está en la capital española para anunciar su concierto en Madrid el 3 de julio, el único que dará en España y en Europa.

Ese concierto promete ser, dice, un auténtico espectáculo para el que está preparando una lista de canciones «súper especial» con sus grandes éxitos y con las mejores coreografías para cada tema, «los mejores visuales».

Para ese evento espera llevar también las nuevas canciones del que será su primer trabajo como artista independiente, que saldrá en abril, en el que está enfrascada «con tanto amor», que se muestra convencida de que los fans en España lo podrán disfrutar.

Un símbolo de libertad

Para una generación ya adulta Trevi fue un símbolo de libertad, pero «soy de todo un poco», confiesa ella, «soy libertad y represión», porque se ha dado cuenta de que hay una nueva generación que se está conectando también con su música .

«Y es muy curioso porque se conectan por las canciones nuevas, pero luego escuchan las viejitas y ahí es donde hay una conexión de una nueva generación. Escuchan ‘Hoy me iré de casa’, ‘Me siento tan sola’, ‘Pelo suelto’, y también se conectan con ellas, independientemente de las nuevas», explica.

Y reconoce que «es lindo» que los jóvenes que escuchan sus canciones de antes tengan ahora esa conexión «súper fuerte».

«Entonces es libertad, pero es la libertad de aquellas personas que en algún momento se sintieron oprimidas. Es lindo porque le canto a todo, a ese sentimiento que alguna vez me hizo hacer recuento de los daños, que me hizo ser con los ojos cerrados, y le canto al ‘Pelo suelto’ y al ‘Doctor psiquiatra’ y a ‘Todos me miran’ y al ‘Abranse perras’ súper empoderada y ahora soy grande y todo eso».

Un estigma que le persigue

Entre la Gloria persona y el personaje no hay diferencias, «es que no existe la una sin la otra», matiza, de hecho, aclara «canto mis vivencias», como en su éxito ‘Medusa’, una canción que nace, dice, de «acusaciones y de una historia mal contada».

«Mi vida es la de Medusa, una mujer a la que muchos vemos como un monstruo por su apariencia, y en realidad es una mujer abusada por un Dios y castigada por otra mujer. Yo soy Medusa», señala.

De todas las acusaciones que le persiguen – tiene varios frentes abiertos en Estados Unidos todavía por aquello de lo que fue absuelta en 2004 tras pasar por la cárcel- secuestro, abuso y violación de menores junto a su ex Sergio Andrade – «quisiera hablar, pero no puedo».

Y se siente cansada de un hecho que se mantiene en el tiempo: «Claro que me canso, me cansan muchos comentarios negativos que vienen de la ignorancia desgraciadamente, pero pues para eso algo será que me tocó a mí en esta vida tener que luchar contra eso»

Y confiesa que no tiene miedo a lo que la vida traiga, mas bien se siente «solidaria» con todos aquellos que vean violentados sus derechos.

«Alguna vez cuando yo era adolescente antes de pasar por tantas cosas, me creía feminista, pero en este momento soy humanista. No creo que sea mejor un hombre o una mujer, ni una preferencia sexual, creo que como seres humanos debemos amarnos y respetarnos, que cualquier cosa que no le haga daño a otra persona y a nosotros no tiene por qué ser reprimida», reivindica.

«No me da miedo luchar por lo que yo considero que es justo y bueno», acota.

Y recuerda su canción ‘No voy a gritar’, en la que dice: «me pararé en la línea de guerra y con mi propio cuerpo pararé el fuego».

«Si pudiera hacerlo lo haría, me dan mucho dolor las guerras, increíblemente utilizan a la religión para hacer lo que esa misma religión condena, no me da miedo, me daría miedo ser apática», señala. EFE/ir