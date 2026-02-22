Gloria Estefan: «El bloqueo de petróleo a Cuba «no es una forma de acabar con el régimen»

Viña del Mar (Chile) – La productora y cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan opinó que el bloqueo petrolero a la isla «no es una forma de acabar con el régimen» castrista e insistió en que «las únicas sanciones que ha habido en Cuba han sido del propio gobierno a los cubanos».

En una entrevista con EFE en el marco de la 65° edición del Festival Internacional de Viña del Mar, el evento más importante de música en Latinoamérica, Gloria Estefan conversó sobre la situación política de Cuba y la opresión de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

Sobre las sanciones que la administración de Donald Trump está aplicando a aquellos países que den petróleo a Cuba para bloquear al gobierno de Díaz-Canel, Estefan afirmó que «las únicas sanciones que ha habido (son) del propio gobierno a los cubanos».

«El bloqueo que se ha creado ahora es porque ya no hay petróleo entrando de Venezuela y se lo ha puesto muy difícil a los cubanos. Yo pienso: ‘Dios mío… ¿Y las ambulancias? ¿Cómo pueden ir a los trabajos? No tienen electricidad, están oscuras, no pueden cocinar, se les pone la comida mala… Se me parte el alma.» lamentó.

«Yo no pienso que esta sea una forma de tumbar ningún régimen, pero tiene que venir del pueblo cubano que ellos digan: Hasta aquí ya no, no queremos más’. Y eso es difícil, porque cada vez que pasa algo se llevan presos jóvenes», manifestó sobre la censura y la represión en Cuba.

Estefan aseguró, no obstante, que observa con preocupación como la situación en la isla se encuentra en un punto insostenible para muchos expertos, la más crítica desde el conocido como Periodo Especial tras la caída de la Unión Soviética en 1991.

«Cuba aún le compra apoyo a Estados Unidos. Le compra a muchos países, lo que pasa es que Cuba mal paga. Entonces los negocios los corta. Pero Cuba recibe ayuda humanitaria. A veces dicen ‘No, no la queremos’ para que el pueblo compruebe que ellos no están aceptando ayuda de nadie», desarrolló la cantante.

Ataques de la administración de Trump a los migrantes latinos

Preguntada por lo que el Gobierno de Estados Unidos denomina estrategia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, en la que el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, realiza redadas y detenciones indiscriminadas a migrantes latinos en territorio estadounidense, Estefan explicó que «han pasado cosas muy horrendas».

«Americanos asesinados, ciudadanos que simplemente estaban atravesando un espacio… Eso fue duro», desarrolló sobre los asesinatos del ICE a ciudadanos que levantaron una oleada de protestas en Minneapolis.

«Cuando estaba en la universidad estudié literatura del Holocausto y no estoy comparando para nada lo que está pasando al Holocausto, pero el mensaje que yo me llevé de esa clase era que el silencio es el peligro más grande. Cuando uno ve algo que no es correcto, algo malo, que no es moral, que va en contra de los valores y el amor de lo que es ser un ser humano, uno tiene que hablar y decir, ‘No quiero esto, no podemos soportar esto’ «, agregó.

Actuación en Festival de Viña 44 años después

Durante la conferencia de prensa, Gloria Estefan explicó que su debut en Viña del Mar, hace 44 años, fue una de las dos veces en la que le «temblaron las piernas» de los nervios.

Vuelve al gran festival para «seguir dándole el cariño» a su audiencia que ellos le han dado, explicó a EFE.

«El premio más grande para mí sería que ese público salga divertido, gozando, bailando y que hayan pasado una noche linda, olvidándose de sus problemas por un momento», avanzó la artista sobre su actuación.

Gloria Estefan abre el Festival Internacional de Viña el domingo 22 con la primera actuación de la velada, que será proseguida por el humorista chileno Stefan Kramer y el italiano Matteo Bocelli. JS