Glenda, farmaceuta hondureña que vende pollos, no votó porque candidatos le desagradaron

Tegucigalpa.- La hondureña Glenda Ferrufino, doctora en Química y Farmacia que no encontró en los laboratorios la fórmula para ganarse la vida y es ahora comerciante de pollos crudos en Tegucigalpa, dijo a EFE que decidió no votar en las elecciones del 30 de noviembre tras encuestar a sus clientes y no hallar un candidato que la convenciera.

«Le voy a hacer sincera, yo no voté porque antes -de las elecciones- hice una encuesta para ver qué candidato estaba bien, y ninguno de la encuesta global de clientes a los que yo les pregunté, ninguno de los tres me pareció» convincente, resaltó Ferrufino.

Según su relato, los candidatos presidenciales con mayor caudal de voto, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, y Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), no llenaron sus expectativas, por lo que decidió no votar.

Ferrufino se quejó de lo «bastante dañadas» y «bien bajas» que están las ventas de pollo «por todo lo que está ocurriendo en la política», con unas elecciones generales que a más de tres semanas no se conocen los resultados finales.

«Lo que vendemos, el mismo día lo comemos»

También evocó los tiempos del gobierno que presidió Manuel Zelaya, cuando según ella, «todo estaba bien», y lo grave que se volvió la situación tras el golpe de Estado que le propinaron el 28 de junio de 2009.

«Cuando el golpe de Estado yo estaba allí -en su pequeño negocio- y las ventas se vinieron abajo, muchos negocios quebraron y ahora, cuando está sucediendo esto en Honduras, que dicen que es un golpe electoral, también está afectando la economía del país. Afecta grandemente porque no es una economía fuerte -la del país- que resista estas situaciones a nivel de gobierno, mucho menos los vendedores, los comerciantes de la pequeña empresa», añadió.

Sobre su actividad económica expresó: «Somos gente que vende a diario, y lo que vendemos el mismo día lo comemos; entonces, por esa razón, cuando los gobiernos hacen este tipo situaciones -en alusión a la crisis política actual- la empresa pequeña se ve muy afectada».

Indicó además que después de graduarse en Química y Farmacia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), trabajó quince años como «visitadora médica», y qué, en cuestiones electorales, no ha querido seguir el ejemplo de su madre, que antes votaba «por un color», cuando los hondureños ejercían el sufragio por los centenarios partidos Liberal (rojo) y Nacional (azul).

Que gobierne uno que «active la economía»

«Yo quiero que gobierne alguien que nos apoye no solo por un color, yo quiero que alguien nos apoye y active la economía, que esté todo bien en la salud, en la educación y yo no miro nada de eso», enfatizó Ferrufino, quien es madre soltera, con un hijo de 17 de años que estudia en la UNAH.

También señaló que cuando comenzó a estudiar en la UNAH, ya trabajaba vendiendo pollos en la Feria del Agricultor y Artesano, situada frente al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

«Yo no tuve un papá, ni un familiar que me diera los estudios, yo lo hice vendiendo pollos. Tengo un hijo y no hubo para mí bono de la madre soltera ni hubo para mí bono de la tercera edad», expresó al referirse a programas sociales gubernamentales que, en muchos casos, indicó, es una asistencia volcada más hacia los militantes del partido en el poder.

Recalcó que es «madre soltera» y que «los únicos» que le apoyan son sus dos herramientas de trabajo, que mostró a EFE, un trozo cilíndrico de madera con empuñadura de apoyo y un cuchillo de cocina tipo hacha de hoja rectangular, bien afilado para cortar en cuestión de segundos un pollo en las partes que el cliente quiera.

Ferrufino recordó además que con su trabajo diario le pagó a su hijo la escuela y educación media en instituciones privadas, y dijo que quisiera que alguien le apoyara, a sus 60 años de edad.

«Nadie me apoya a mi, quisiera que alguien me apoyara, pero no existe esa persona, solamente Dios».

Ferrufino, al igual que el resto de sus compatriotas, espera conocer pronto los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, aunque no haya votado, y con la esperanza de que el país en algún momento tenga políticos merecedores del voto del pueblo, porque los actuales, dijo, son más los problemas que crean, perjudicando a todo un país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de los comicios para elegir autoridades presidenciales, municipales y legislativas. EFE/ir