Giuliano, sobre el Liverpool: «Es un gran rival; nos tocará sacar las mejores armas»

Madrid – Giuliano Simeone, centrocampista del Atlético de Madrid, se mostró este lunes confiado de cara al triunfo sobre el Liverpool en el primer partido de la primera fase de la Liga de Campeones que disputarán los colchoneros este miércoles en Anfield, aunque confesó que se trata de «un gran rival» y que les tocará sacar sus mejores armas para conseguir lo que quieren.

«El partido contra el Liverpool lo afrontamos con mucha ilusión, ya de por si jugar la ‘Champions’ es lo mejor, es una competición muy linda y hay que sacar esos puntos. Es un gran rival. Vamos a tener que sacar nuestras mejores armas para conseguir lo que queremos», afirmó el futbolista durante la presentación del nuevo álbum de cromos de LaLiga EA Sports.

Para Giuliano, el Atlético tiene claro cual es el objetivo: «ganar». «Cholo (Diego Simeone) siempre nos dice que saquemos lo mejor de nosotros, que juguemos y estemos liberados, que seamos nosotros mismos para poder ayudar al equipo y que confiemos siempre en el que tenemos al lado», agregó el argentino.

Sobre sus compañeros Julián Alvarez y Thiago Almada dijo: «Julián es un grandísimo jugador, es increíble y ayuda muchísimo a todo el equipo, con sus goles, su esfuerzo y sacrificio y espero que llegue para el miércoles. A Thiago lo vimos en la selección argentina y es increíble. El Atleti le va a dar un montón. Tiene mucha calidad en el mediocampo y le hace jugar mucho al equipo. Es un buen refuerzo».

Sobre la victoria del pasado sábado ante el Villarreal (2-0), la primera de la temporada, señaló: «No sentimos ningún alivio. Mucho menos. Queríamos jugar ese partido de la misma manera que jugamos los otros tres partidos, en los que buscamos también la victoria. No nos salieron los resultados que queríamos. Y contra el Villarreal nos salió un buen partido y el resultado que queríamos». EFE