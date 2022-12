Giroud: «Mi trayectoria demuestra que con paciencia se puede llegar lejos»

Doha – El delantero Olivier Giroud, que acaba de convertirse en el futbolista francés con más goles en la selección de su país, aseguró que su trayectoria «puede servir de ejemplo» porque demuestra que «con paciencia se puede llegar lejos».

«Este récord me recuerda todos los años que he pasado en la selección, muchos buenos y otros no tanto. Creo que puede ser un buen ejemplo para los jóvenes. Yo llegué aquí con 25 años, no con 20 y eso demuestra que, con paciencia, se puede llegar lejos. Trabajando tus puntos fuertes, mostrando resiliencia, se pueden mover montañas», dijo el jugador del Milan, que frente a Polonia marcó su gol 52 como «bleu».

«No se puede tener todo en la vida en un instante, que es lo que quieren los jóvenes de hoy. Hay que tener confianza en tus cualidades. Yo estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí», agregó.

Giroud reconoció que haber logrado superar a Thierry Henry, tras muchos meses hablando de ese posible récord, fue «un alivio», pero no «el final de ningún camino». «No me paro aquí, todavía quiero llegar más lejos», afirmó. JP