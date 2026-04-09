Girona, puente del Real Madrid hacia Múnich y cita con la permanencia

Madrid/Girona (España)– Con el Allianz Arena en el horizonte, el Real Madrid disputará un choque clave en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), frente al recuperado Girona de Míchel, en el que intentará no pegarse otro batacazo con el que perdería definitivamente el título para tomar moral y afrontar con garantías el intento de remontada ante el Bayern Múnich.

El Girona se presentará en el estadio Santiago Bernabéu como un rival incómodo, asentado cerca de la salvación tras ganar al Athletic (3-0) y al Villarreal (1-0) en las tres últimas jornadas, y con ganas de sellar su permanencia con otra victoria con la que alcanzaría los 40 puntos.

Ese es el equipo que tendrá enfrente el Real Madrid, que necesita un buen encuentro para olvidar sus últimas dos derrotas. La primera, dolorosa en Son Moix ante el Mallorca (2-1), dejó a los hombres de Álvaro Arbeloa casi sin opciones al título. Son siete los puntos que le separan del líder, el Barcelona, y ya no puede permitirse ningún tropiezo más.

El técnico del Real Madrid está seguro de la fiabilidad y del compromiso de sus jugadores, de quienes desea máxima implicación pese a que el Bayern Múnich está a la vuelta de la esquina. Se habla de remontada por el vestuario blanco tras el 1-2 del Bernabéu, pero esta pasa antes por ganar al Girona, mantener un hilo de esperanza en la Liga y viajar a Alemania con una satisfactoria sensación de fortaleza.

Arbeloa alineará a un once de garantías pero con la vista puesta en el Allianz Arena. Allí necesita a sus mejores piezas y, dos de ellas, Eder Militao y Jude Bellingham, recién recuperados de una lesión, necesitan ritmo competitivo.

Por eso, serán titulares frente al Girona. Ambos jugaron un rato en los choques contra el Mallorca y el Bayern y ya parecen listos para volver a un once. Militao, probablemente siente a Rüdiger, a quien dará descanso con vistas a la vuelta de la ‘Champions’.

Bellingham se hará con un hueco en el centro del campo junto a Eduardo Camavinga, también confirmado por Arbeloa para el once. Ambos jugarán en la medular con Valverde y Tchouaméni, mientras que Thiago Pitarch y Arda Güler volverían al banquillo.

Atrás, Dani Carvajal y Fran García se disputarán el puesto con Carreras y Trent Alexander-Arnold, mientras que arriba Kylian Mbappé y Vinícius Júnior formarán un dúo clave antes del duelo más importante del curso para el Real Madrid, en el que no estarán los lesionados Courtois y Rodrygo y en el que regresará Mendy para disputar unos minutos.

El Girona, duodécimo de LaLiga a cuatro puntos del séptimo y a ocho del descenso, quiere sorprender al Real Madrid para encarrilar la permanencia e ilusionarse con Europa, en un partido con poco que perder y mucho que ganar para el equipo de Míchel Sánchez.

Tras firmar uno de sus mejores encuentros ante el Villarreal (1-0) con una exhibición defensiva que minimizó al tercer clasificado, el conjunto catalán afronta la visita a Madrid con confianza e incluso optimismo.

Es un reto complicado, pero la afición de Montilivi se aferra al gran nivel de su equipo en los partidos contra los rivales de la zona noble. Y también en el hecho de que el conjunto blanco tiene la cabeza puesta en la visita del próximo miércoles al Allianz Arena, donde se jugará ante el Bayern de Múnich el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

El conjunto rojiblanco ya obtuvo un empate en el partido de la primera vuelta (1-1), y si vencen en el Bernabéu se situarán provisionalmente a un punto del séptimo y el octavo y con once puntos más que el Elche, el primer equipo en descenso y que recibe al Valencia.

Para dejar atrás definitivamente el descenso y lanzarse a la pelea por Europa el conjunto de Míchel tiene que encontrar la continuidad y la regularidad que no ha tenido esta temporada, con un sinfín de altibajos y actuaciones grises después de grandes victorias.

El delantero Vladyslav Vanat, hombre gol con diez dianas, ha dicho adiós al curso por la lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió contra el Villarreal.

Abel Ruiz, su sustituto, podría tener su primera titularidad liguera en once meses: no ha tenido continuidad entre la falta de rendimiento y las lesiones y ha sido muy señalado por la afición, pero el lunes se fue ovacionado.

El defensa Daley Blind también se retiró lesionado y es duda porque continúa con molestias. Míchel admitió en la previa que «no es baja segura, pero es difícil que llegue» y el también defensa Alejandro Francés podría regresar al once.

– Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold o Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García o Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinícius.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Abel Ruiz.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE/ir