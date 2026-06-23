Gestión de Gustavo Sánchez dejó deuda de más de L.3 mil millones en Seguridad, revela diputado del PN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Marcos Paz, señaló que el ministro Gerzón Velásquez se encontró en la Secretaría de Seguridad una deuda por arriba de tres mil millones de lempiras y pago de salarios a jugadores del Génesis PN.

– Se encontraron pagos a jugadores del equipo de fútbol de primera división.

Paz, quien preside la comisión de seguridad del Congreso Nacional, defendió la labor de Velásquez a cargo de esta dependencia del Estado y resaltando sus resultados.

Argumentó que el actual ministro de Seguridad llegó sin mucho tiempo para empaparse de la situación de la secretaría y sin que hubiera transición.

“Se fue a encontrar con una deuda arriba de los tres mil millones de lempiras, se fue a encontrar que se priorizó comprar un equipo de fútbol en primera división, había pago de jugadores de primera en la Secretaría de Seguridad y contra todo eso ha venido luchando”, declaró Paz.

Detalló que parte de la deuda de la Secretaría de Seguridad era para gasolineras, empresas encargadas de rentar los vehículos y pago de salario a jugadores del Génesis PN,

El congresista afirmó que la Secretaría de Seguridad debe recibir más apoyo y logística para brindar resultados óptimos y positivos.

Resaltó que la actual administración ha desarticulado bancas criminales y ha capturado a sus líderes, señalando que por cada acción hay una reacción. AG