Germán Lobo urge a consejeros interinos impulsar reformas electorales

Tegucigalpa – El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, instó a las autoridades interinas que asumirán las vacantes en el pleno de los organismos a promover cuanto antes las reformas electorales de cara a los comicios generales de 2029.

Lobo señaló que quienes ocupen temporalmente los cargos deben contar con la autoridad suficiente para avanzar en los proyectos pendientes y fortalecer el marco legal del sistema.

Asimismo, anunció que un grupo de exfuncionarios electorales prepara una propuesta de reformas a la legislación vigente, la cual será presentada públicamente a mediados de julio.

Según explicó, las recomendaciones buscan fortalecer la institucionalidad electoral y evitar que se repitan las dificultades registradas en procesos anteriores.

Lobo agregó que el proceso de 2029 será inédito en su funcionamiento, por lo que considera que habrán muchos conflictos de interés si no se realizan las reformas necesarias.

«El proceso electoral del 2029 es sumamente importante porque, en plena campaña de elecciones generales, también estaremos en el proceso de escoger la próxima Corte Suprema de Justicia», detalló.

Durante 2030 asumirán funciones las nuevas autoridades de los tres poderes del Estado, por lo que el analista solicitó a los nuevos funcionarios organizar las elecciones con reglas claras. AD