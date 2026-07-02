Germán Lobo pide a autoridades interinas del CNE asumir con firmeza los retos electorales

Tegucigalpa- El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, expresó su respaldo a las autoridades interinas nombradas para integrar el organismo electoral y afirmó que llegan con el reto de tomar decisiones oportunas para garantizar el avance de los preparativos de las próximas elecciones.

Lobo manifestó que espera que los funcionarios designados cuenten con la autoridad y las potestades necesarias para comenzar de inmediato a trabajar en los proyectos relacionados con el proceso electoral.

Asimismo, deseó éxito a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall en sus nuevas funciones diplomáticas, confiando en que desempeñen una representación acorde con las necesidades del país.

En relación con el informe presentado por las consejeras del CNE, el exfuncionario señaló que el documento no contiene elementos nuevos, ya que, a su juicio, recopila información que previamente había sido de conocimiento público.

Indicó que ahora corresponde al Ministerio Público analizar el contenido del informe para determinar si procede iniciar nuevas diligencias o continuar de oficio las investigaciones que ya estén en curso sobre los hechos expuestos.

Finalmente, Lobo reiteró que las autoridades interinas del CNE deben comenzar a trabajar de inmediato para asegurar el cumplimiento del calendario electoral y fortalecer la institucionalidad del organismo de cara al próximo proceso electoral.LB