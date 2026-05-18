Germán Lobo: Liberalismo teme que postulantes independientes se alineen con el Partido Nacional

Tegucigalpa – El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo declaró que dentro del Partido Liberal no eligirán un representante de la sociedad civil en los órganos electorales, por temor a que termine alineándose con el Partido Nacional.

Según Lobo, las negociaciones en el Congreso Nacional alrededor de las vacantes en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) están marcadas por la desconfianza política entre las principales fuerzas partidarias.

“Aquí las cosas se resuelven por pactos políticos y acuerdos políticos”, aceptó.

El analista explicó que algunos diputados liberales consideran que las vacantes dejadas por Marlon Ochoa y Mario Morazán deberían ser ocupadas por representantes de Partido Libertad y Refundación (Libre), siempre que pertenezcan a sectores moderados de esta institución.

Sin embargo, indicó que el Partido Nacional impulsa la posibilidad de nombrar representantes provenientes de la sociedad civil, propuesta que también genera reservas en el liberalismo.

“El Partido Liberal tiene miedo que en su momento ese representante de la sociedad civil se pliegue al Partido Nacional”, expresó Lobo.

Lobo sostuvo que en Honduras la sociedad civil también suele tener afinidades políticas, lo que incrementa la tensión y dificulta alcanzar consensos para la elección de nuevas autoridades electorales.

La comisión legislativa encargada de proponer al pleno de diputados la lista de candidatos para elegir las vacantes tiene hasta el lunes 25 de mayo para presentar la nómina de seleccionados. AD