Germán Lobo advierte que reforma para permitir licencias a consejeros podría debilitar el CNE

Tegucigalpa- El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, expresó su preocupación ante la reforma a la Ley Electoral que impulsa el Congreso Nacional, la cual permitiría que los consejeros titulares soliciten licencias temporales para asumir otras funciones públicas.

Desde su punto de vista, la medida podría debilitar la institucionalidad del órgano electoral, especialmente en un período en el que no hay proceso electoral en marcha, pero que debería aprovecharse para fortalecer los mecanismos técnicos y administrativos.

“De una u otra manera, desde mi punto de vista, esto podría debilitar el órgano electoral, porque durante este período que no tenemos procesos electorales debemos ir explorando otras alternativas, otras metodologías para desarrollar y administrar los procesos electorales”, señaló.

Lobo manifestó además que desconoce cuál es el espíritu de este tipo de reformas, cuestionando la lógica de permitir ausencias temporales en un ente que requiere estabilidad y planificación continua.

Recordó que en procesos anteriores ya se han registrado situaciones que, a su criterio, afectaron la operatividad institucional. Explicó que el órgano electoral anterior realizó el diseño y el proyecto de presupuesto para las elecciones primarias; sin embargo, tras la convocatoria, al día siguiente sus integrantes cesaron en funciones y fueron sustituidos.

“El que vino tuvo que volver a revisar y adaptarlo a la visión que ellos tienen”, indicó, al señalar que estos cambios generan retrasos y posibles inconsistencias en la planificación electoral.

La propuesta de reforma ha generado cuestionamientos de diversos analistas, quienes advierten que permitir licencias temporales a consejeros podría afectar la continuidad técnica y administrativa del CNE, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones electorales resulta clave para la estabilidad democrática del país.LB