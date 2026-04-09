Germán Leizelar crítica «vicios de siempre» por bonos a diputados de parte del gobierno

Tegucigalpa – El analista Germán Leizelar arremetió contra la reciente entrega de bonos a los parlamentarios durante la Semana Santa, calificando la práctica como un «desorden» administrativo y una muestra de que la clase política mantiene los mismos errores del pasado bajo la premisa de «genio y figura hasta la sepultura».

Leizelar cuestionó la falta de transparencia en el manejo de estos recursos, señalando que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo incurren en las mismas prácticas que criticaban cuando estaban en la oposición.

La «demagogia» del dinero ajeno

Para el analista, la justificación de muchos diputados quienes aseguran utilizar el dinero para solventar necesidades de sus seguidores no es más que una estrategia política con fondos estatales.

«El problema no es que ayuden, el problema es que lo hacen con el mismo dinero del pueblo. Al final se vuelve una cuestión demagógica, saludan con sombrero ajeno, con los impuestos de la misma gente», expresó Leizelar.

Leizelar planteó que, si el objetivo es realmente ayudar a la población, existen mecanismos institucionales más eficientes y transparentes que la entrega discrecional a los legisladores.

Si el país tiene necesidades urgentes, los fondos deberían transferirse directamente a hospitales para garantizar medicamentos, por ejemplo, anotó el analista.

Seguidamente sugirió que las donaciones a iglesias u organizaciones sociales deben realizarse bajo procesos directos transparentes y formales y no mediante «bonos» disfrazados.

El analista recordó que la función constitucional de un parlamentario es legislar para asegurar que el presupuesto público llegue a las necesidades generales, y no actuar como gestores directos de fondos de asistencia. LB