Germán Leitzelar: representantes de CNE y TJE deben tener plena independencia

Tegucigalpa- El abogado Germán Leitzelar Hernández, se pronunció sobre la elección de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando que las presiones políticas, económicas y de diversos sectores han debilitado la institucionalidad electoral en Honduras.

Leitzelar advirtió que la injerencia de partidos políticos y otros intereses ha llevado “al traste” el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, al que calificó como la columna vertebral de la democracia del país.

En ese sentido, sostuvo que este proceso de selección podría representar una oportunidad para depurar el órgano y avanzar hacia su “ciudadanización”.

“Se necesita integrar el CNE con personas de capacidad, criterio y, sobre todo, independencia”, enfatizó, alertando que, de continuar las interferencias, el país podría repetir escenarios de crisis electoral como los vividos en el pasado.

Respecto a su eventual nominación como magistrado del ente electoral, el jurista fue claro al establecer condiciones: garantizar su independencia absoluta, contar con espacio para ejercer su profesión y actuar bajo el único mandato de la Constitución y las leyes.

“Mi único jefe sería la Constitución”. No llegaría a un cargo de esa naturaleza para obedecer órdenes de terceros. Si eso ocurriera, preferiría dejar el puesto, afirmó.

Asimismo, subrayó que su rol como eventual servidor público estaría orientado a atender a la ciudadanía dentro del marco legal, rechazando cualquier solicitud fuera de la ley.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad hondureña a reflexionar y comprometerse con la reconstrucción del sistema electoral, insistiendo en la necesidad de “cambiar de ruta” y fortalecer la democracia mediante instituciones confiables e independientes.LB