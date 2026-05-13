Germán Leitzelar pide elegir perfiles independientes para rescatar credibilidad del sistema electoral

Tegucigalpa – El aspirante a una de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Germán Leitzelar, pidió que el proceso de selección de las nuevas autoridades electorales se desarrolle con “la mayor transparencia” y priorizando perfiles independientes para recuperar la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Leitzelar señaló que la excesiva influencia de los partidos políticos en los órganos electorales ha provocado una crisis que, según afirmó, no es reciente, sino que se arrastra desde hace varios procesos electorales y se ha ido agravando por la falta de decisiones oportunas.

“El Congreso Nacional tiene una oportunidad de oro para devolverle credibilidad al sistema electoral hondureño mediante la elección de perfiles independientes”, expresó el aspirante, al considerar que actualmente existen numerosos candidatos sin vínculos partidarios que deberían ser tomados en cuenta por su idoneidad y capacidad.

Advirtió que, de mantenerse los mismos vicios políticos en futuras elecciones, la crisis electoral podría incrementarse y profundizar aún más la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Asimismo, reconoció que entre los postulantes existe temor debido a que históricamente las elecciones en estos organismos no siempre han respondido a criterios de mérito e idoneidad, sino a intereses políticos. Sin embargo, afirmó que el país atraviesa “un momento histórico” en el que todos los sectores deben empujar en la misma dirección para fortalecer la democracia.

Al concluir, Leitzelar sostuvo que la confianza ciudadana en los órganos electorales dependerá de decisiones orientadas a la transparencia, independencia y despolitización del sistema electoral hondureño. LB