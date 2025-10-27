Germán Leitzelar: “La institucionalidad del país está secuestrada por el cálculo político”

Tegucigalpa- El reconocido abogado y exministro de Trabajo, Germán Leitzelar, lamentó el grave deterioro institucional que atraviesa Honduras, señalando que el Congreso Nacional y otros organismos del Estado se encuentran paralizados por intereses políticos y decisiones arbitrarias de sus autoridades.

“Es lamentable ver cómo la institucionalidad del país ha caído. ¿Cómo se puede tener un Congreso si simplemente el presidente no convoca? ¿Cómo se puede tener un CNE donde se detienen los procesos porque un consejero decide no asistir a las sesiones?”, cuestionó el jurista, quien calificó la situación como una muestra clara de cómo el país “está secuestrado por el antojo, el cálculo político y la imposición de ideas al margen de la ley”.

Leitzelar advirtió que el cálculo político, económico y de conveniencia personal ha desplazado el cumplimiento de las obligaciones institucionales. “Por eso terminamos en esta situación. Vamos a terminar en una autoconvocatoria que solo generará otro conflicto”, alertó, en referencia a las recientes discusiones sobre convocatoria de los diputados de oposición que convocaron para mañana martes por su cuenta al pleno legislativo.

El jurista también criticó la falta de respeto a los principios legales que rigen el Estado de derecho. “Hemos generado una conducta antiderecho tan profunda que todo el mundo piensa que puede torcer las leyes a su entorno”, expresó.

Recordó que el país acumula ya 346 días de inactividad legislativa, lo que agrava la crisis política y retrasa la aprobación de leyes fundamentales para el funcionamiento del Estado.

Para finalizar Leizelar para ilustrar la ineficiencia institucional comparó la situación con un árbol cargado de frutos que nunca se aprovechan y terminan cayéndose y pudriéndose.LB