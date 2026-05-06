Germán Altamirano y Mario Portillo “las apuestas” de Libre para ocupar cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa – El diputado opositor Luis Ortega, confirmó hoy que las “apuestas” del Partido Libertad y Refundación (Libre) para ocupar los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) son los también diputados Germán Altamirano y Mario Portillo.

Señaló que ambos cuentan con el apoyo de la coordinación del Partido Libre, es decir Manuel Zelaya.

“Es la apuesta de la bancada y lo más importante es que hay comunión con la coordinación nacional”, declaró el parlamentario.

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras redujo a 53 los candidatos autopostulados para ocupar cargos en el CNE y el TJE.

Actualmente se desarrollan las audiencias para quienes postulan ocupar el cargo de magistrado en el TJE.

La comisión prevé reducir la lista de 53 aspirantes a 18 candidatos, cuyos nombres serían entregados el próximo lunes a la Secretaría del Congreso.

De acuerdo Portillo, tanto la bancada como la coordinación nacional de Libre, apoya a Altamirano para ocupar el cargo de consejero del CNE y a Portillo para magistrado al TJE. (RO)