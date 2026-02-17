Germán Altamirano confirma que un grupo de diputados quiere formar un movimiento interno en Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, anunció este martes que un grupo de congresistas quieren formar un nuevo movimiento interno dentro de esta institución política.

“Hemos iniciado un proceso de pláticas y conversaciones con nuestras bases, la idea es fortalecer este partido que le pertenece al pueblo y es la única garantía de conciencia y fuerza popular”, dijo a la emisora Radio América.

Señaló que 10 diputados de Libre se reunirán en un hotel del municipio del Distrito Central, capital hondureña, para renovar el partido político con nuevas caras.

Altamirano reconoció que la imposición de un candidato presidencial fue uno de los factores del fracaso de Libre en el proceso electoral del 2025.

No obstante, ratificó el liderazgo y experiencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009), que es el fundador y actual coordinador nacional de Libre.

Sostuvo que se quiere renovar Libre para darle dinamismo a lo interno y haya nuevas caras para que sean carta de triunfo en las próximas elecciones generales y construyendo hacia arriba junto a las bases y los liderazgos.

Altamirano confirmó que esta intención hay 16 diputados y varios alcaldes de Libre para trazar una ruta de trabajo y visitar los distintos departamentos para avanzar en la democratización y fortalecer el musculo de Libre.

Indicó que este movimiento tiene intenciones de integrar a campesinos, mujeres, jóvenes y otros sectores excluidos.

Sobre la expresidenciable Rixi Moncada, opinó que se rodeó de un círculo reducido que se apartó de la militancia de Libre, y que ese distanciamiento provocó resentimiento con las bases.

Reveló que otros diputados que integran esta lista son Ronald Panchamé, Luis Ortega, Mario Portillo, Bayron Banegas, Dunia Jiménez, Felipe Ponce y otros. AG