Gerente regional de maquiladores anhela que gira de Asfura en EEUU beneficie con retiro de aranceles

Tegucigalpa – Las reuniones del presidente electo Nasry Asfura en su gira con Estados Unidos deberían servir para que se quite la aplicación de aranceles hacia Honduras.

Así lo manifestó este martes el gerente regional de Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Guillermo Matamoros, que dijo que deberían surgir cosas importantes cuando Asfura tome posesión del gobierno.

“Para la industria textil maquilador, el tema de los aranceles es urgente y prioritario, considerando que una vez aplicados afectaron las exportaciones”, comentó a periodistas.

Indicó que Honduras se encuentra en una posición precaria competitiva ya que Guatemala y El Salvador fueron beneficiados con el retiro parcial y total de los aranceles con Estados Unidos.

Matamoros resaltó que la industria de la maquila posee una enorme oportunidad de atraer inversiones para generar empleos y aumentar las exportaciones pese a la complejidad global.

Detalló que la industria maquiladora genera alrededor de 145 mil empleos y se puede llegar más arriba que esa cantidad.

La industria tiene capacidad de generar empleos y dar respuesta rápida, hay que corregir, subsanar y mitigar los aspectos que influyen negativamente, añadió.

Reveló que aspectos como los aranceles, costos de energía eléctrica, seguridad jurídica, competitividad salaria e incentivos fiscales deben solventarse para que la maquila esté en condiciones óptimas.

El gerente regional de la AHM estimó que las exportaciones brutas de la industria de la maquila representan un 50 % del total de las exportaciones. AG