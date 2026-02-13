Gerente interino de la ENEE plantea revisar y refocalizar subsidio de energía eléctrica

Tegucigalpa- El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Eduardo Oviedo, se refirió al tema de los subsidios otorgados por el gobierno y reconoció que varios de ellos se mantienen desde administraciones pasadas, pero advirtió que el más crítico es el subsidio de energía eléctrica vigente desde 2022.

Oviedo explicó que este beneficio se aplica a todos los usuarios que consumen menos de 150 kilovatios hora mensuales, sin que previamente se haya realizado un estudio socioeconómico que permita dirigirlo únicamente a quienes realmente lo necesitan.

“El problema es que hay personas que sí tienen la capacidad de pagar su consumo y aún así reciben el subsidio. Eso hace necesario revisarlo y refocalizarlo”, expresó el funcionario.

Según detalló, actualmente cerca del 40 % del costo del subsidio es cubierto por los comercios y empresas que consumen más de 3 mil kilovatios hora, lo que representa una fuerte carga para el sector privado. La otra parte, estimada en unos 2,500 millones de lempiras, es asumida por el gobierno central, ya que la ENEE no tiene la capacidad financiera para sostener ese gasto.

Oviedo advirtió que estos recursos podrían destinarse a otras áreas prioritarias como salud y educación, por lo que insistió en que es perentorio realizar una revisión integral del subsidio y focalizarlo adecuadamente.

“Si se refocaliza correctamente, el costo del subsidio bajaría considerablemente y se evitaría seguir afectando tanto al sector productivo como al presupuesto del Estado”, concluyó.LB