Gerente del IHMA comparece ante la UFERCO por pérdida de granos básicos

Tegucigalpa- El gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, compareció este lunes ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), tras ser citado para brindar declaración sobre la pérdida de miles de quintales de frijol y maíz.

Durante su presentación, Castillo subrayó su disposición para colaborar con el Ministerio Público, asegurando que su administración ha recopilado la documentación necesaria para esclarecer el caso. El funcionario fue enfático al desmarcarse de posibles irregularidades, porque su gestión apenas inicio.

«Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema de irregular o de posible corrupción. Estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario», anotó el gerente.

Castillo confirmó que la gerencia anterior dejó documentación que ha servido de base para una auditoría interna. Según el funcionario, la UFERCO ya cuenta con información avanzada sobre el caso, la cual será complementada con los datos entregados este día.

Uno de los puntos más críticos es que confirmó que los granos ya no están actos para un consumo humano, agregó que la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano está elaborando un informe científico detallado con muestras que ya tomaron. Sin embargo, Castillo adelantó que el grano no es apto para el consumo humano.

Se investiga la situación de aproximadamente 70,000 quintales de maíz que forman parte de la pérdida reportada, que se suman a los 44 mil quintales de frijoles.

Pese a la problemática heredada, el titular del IHMA aseguró a la población que se está trabajando de cerca con la cadena productiva para garantizar el abastecimiento.

«Estamos asegurando la reserva estratégica», concluyó, indicando que se han tomado medidas para que el suministro de granos básicos en el país no se vea afectado por este proceso judicial.LB