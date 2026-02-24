Gerente de UMAPS promete plan de rescate para mejorar servicio en la capital

Tegucigalpa- El nuevo gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, luego que asumió oficialmente el cargo tras ser juramentado, se comprometió a trabajar por la mejora integral del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la capital.

Luego de su nombramiento, el funcionario manifestó que antes de ejecutar acciones concretas se realizará un dictamen técnico y una investigación exhaustiva que permita elaborar un plan estratégico de rescate y fortalecimiento institucional.

“Mi meta es llevarle agua de alta calidad a todos los ciudadanos de la capital; a algunos tendremos que darle servicio mediante tanques cisterna y a otros por tuberías. Estamos pensando hacer un sistema de pozos a lo largo y ancho de la ciudad, sobre todo en colonias de escasos recursos”, expresó Boquín.

El gerente señaló que la meta es que en los próximos cuatro años de la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, los capitalinos puedan contar con un suministro de agua potable y un sistema de saneamiento digno y confiable.

En relación con la situación financiera de la institución, Boquín informó que existe un decreto del Congreso Nacional que concede una amnistía general a los servicios públicos del país. En ese sentido, explicó que la UMAPS actualizará su sistema de pago para permitir la cancelación de intereses y recargos acumulados.

No obstante, aclaró que la institución no está facultada para condonar el valor del agua consumida por los abonados.

Señaló que, con estas medidas, la nueva administración busca fortalecer la operatividad de la UMAPS y avanzar hacia una cobertura más eficiente y equitativa del servicio en la ciudad capital.LB