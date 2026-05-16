Gerente de la ENEE: Sector energético frena crecimiento económico del país

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció que el sector energético es potencialmente el principal obstáculo para el crecimiento económico de Honduras.

“El sector eléctrico es el que más le atrasa el crecimiento económico actualmente”, declaró el funcionario al referirse a las limitaciones que enfrenta el sistema para cubrir sus gastos y deudas.

Según explicó, actualmente existen empresas interesadas en invertir y conectarse al sistema eléctrico, pero la infraestructura no cuenta con la capacidad suficiente para responder a esa demanda.

Peña Panting indicó que la meta de la administración es transformar la ENEE mediante un proceso de ordenamiento, transparencia y fortalecimiento de las áreas de distribución, transmisión y generación.

El gerente también le restó importancia a las preocupaciones de que exista una privatización de la estatal, al enfatizar que “hay temas más importantes» actualmente.

Asimismo, aseguró que los cambios se realizarán bajo un esquema estatal y con procesos transparentes, por órdenes directas del Poder Ejecutivo. AD