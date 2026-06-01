Gerente de la ENEE impulsa reformas al sector eléctrico; sindicato advierte riesgos de privatización

Tegucigalpa – Mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) promueve una reforma para reordenar el subsector eléctrico e impulsar la separación de sus áreas, el Sindicato de Trabajadores (STENEE) exige garantías para proteger el carácter público de la estatal.

El debate surge luego de que trascendiera un borrador del proyecto de reformas al subsector eléctrico, un documento de 26 páginas.

Gerente niega privatización de la ENEE

El gerente de la estatal eléctrica, Guillermo Peña Panting, informó que la propuesta principal en las reformas a la ENEE es definir la escisión definitiva de la empresa en tres áreas grandes: generación, transmisión y distribución.

El funcionario sostuvo que Honduras se encuentra entre los pocos países de América Latina que no han completado este proceso de reorganización institucional en el sector energético.

Esto, a juicio de Peña Panting, ha limitado la eficiencia del sistema. “Estamos buscando hacer el cambio”, expresó.

No obstante, rechazó que las reformas representen una privatización de la empresa estatal y calificó esa interpretación como errónea.

“Lo que importa son las reglas claras para que todos los actores puedan trabajar bien, eficientemente y atraer inversión”, señaló.

También expuso que los contratos vigentes con empresas generadoras serán respetados y que cualquier modificación requerirá el acuerdo de las partes involucradas.

Peña Panting también aseguró que la iniciativa está orientada a fortalecer la institucionalidad del sector y pidió respaldo de todas las fuerzas políticas.

“Esperamos el apoyo de los 128 diputados para poder avanzar con nuestra estructura”, expresó.

Sindicato exige participación y garantías

Por su parte, el presidente del STENEE, Miguel Aguilar, manifestó que los trabajadores reconocen la necesidad de modernizar la empresa, pero advirtió que cualquier reforma debe construirse mediante un proceso amplio e incluyente.

“El sindicato está consciente de que la ENEE ocupa un nuevo modelo de operación institucional y que debe modernizarse para enfrentar los retos y desafíos que se tienen en generación, transmisión y distribución”, declaró.

Sin embargo, pidió que las modificaciones no abran espacios para la pérdida del carácter público de la organización: “Que la reforma a la ley no lleve ningún atajo a la privatización”, enfatizó.

De igual forma, el dirigente reclamó garantías para la libertad sindical, la contratación colectiva y la protección de los derechos laborales dentro de la empresa.

Finalmente, Aguilar advirtió que la población podría enfrentar un incremento en la tarifa eléctrica durante la próxima revisión trimestral, debido al aumento en la demanda energética y al mayor uso de generación térmica.

“Aquí lo que le espera a la población es un palazo grande”, advirtió.

Las reformas al subsector eléctrico continúan en etapa de consulta y discusión, mientras el Gobierno busca construir consensos para presentar la iniciativa ante el Congreso Nacional en las próximas semanas. AD

