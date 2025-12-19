Gerente de la Chico pide al Gobierno que tenga “decencia” y paguen los L.4,400 millones que les adeudan

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, denunció que el Gobierno mantiene una deuda acumulada de 4,400 millones de lempiras con empresas del sector, situación que —advirtió— ha llegado a un punto límite y amenaza con volverse insostenible en los próximos días, justo en la antesala de la Navidad.

Larios señaló que, a pesar de la inauguración y puesta en funcionamiento de numerosas obras públicas, el Estado continúa sin cumplir con los pagos a contratistas y proveedores.

Del monto total adeudado, alrededor de 2,300 millones de lempiras corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, mientras que otros 800 millones de lempiras estarían asociados a obras cuyos pagos aún se encuentran en proceso administrativo.

“Ya llegamos al límite. Sólo falta prácticamente una semana para la Navidad y los compromisos siguen acumulándose para las empresas constructoras, proveedores, recursos humanos y todo lo que involucra nuestra industria”, expresó el dirigente gremial.

El representante de Chico advirtió que, tras el 31 de diciembre, la situación podría agravarse aún más si no se realizan los desembolsos correspondientes. “Después del 31 esta situación se va a volver insostenible”, afirmó, al tiempo que cuestionó la forma en que las autoridades han administrado el sistema de contratación pública.

Larios fue crítico con la gestión gubernamental y aseguró que el desorden administrativo ha impactado directamente en los pagos a proveedores y contratistas. “Todos los gobiernos han sido desordenados, pero creo que en este momento la medalla olímpica se la está llevando este gobierno de Libre, al colocar personas sin experiencia en instituciones sumamente claves”, sostuvo.

Finalmente, el gerente de Chico hizo un llamado directo a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones financieras. “Que tengan un poquito de decencia y hagan lo que corresponde: que paguen de una vez por todas. No se puede seguir esperando a que pague el siguiente gobierno; tiene que ser ahora, porque ahí están los recursos”, y no los ejecutan y luego esos recursos se trasladaran a la caja única, concluyó. LB