Gerente de Hondutel acepta que retuvo L. 58 mil a empleado que cobró prestaciones por deuda de su padre

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Carlos Montoya aceptó que retuvo 58 mil lempiras a un empleado que cobró sus prestaciones, ya que el padre de éste tenía una deuda con él.

Montoya fue denunciado ante el Ministerio Público por Javier Fernández, quien inicialmente dijo que la retención del dinero se debió al pago por la ayuda por gestionarle las prestaciones laborales.

De acuerdo a la denuncia, el demandante fue acompañado al banco por el motorista de Montoya, quien lo llevó para asegurar que pagaría el dinero.

Ante esa situación el gerente de la estatal de telecomunicaciones, aceptó la retención de 58 mil lempiras del valor total de las prestaciones laborales de Fernández, pero lo atribuyó a una deuda pendiente de su padre que ascendía a 100 mil lempiras.

Agregó que le prestó el dinero al padre de Fernández para una operación médica del corazón que se hizo hace algunos años.

“Él me vino a ofrecer que respondería una deuda que su padre sostenía conmigo”, narró Montoya en una entrevista al telenoticiero TN5.

Impuesto de guerra

De su lado Javier Fernández confesó que Montoya se ofreció a pagarle las prestaciones a cambió de la supuesta deuda de su padre, de la que dijo no tener conocimiento. “Montoya me cobró un impuesto de guerra, mi papá tiene 84 años y no sé si realmente tenía esa deuda con él”, expresó.

Al final su asistente personal se quedó con 58 mil 836 lempiras para que me dieran el resto de mi liquidación, relató Fernández.

Dijo que teme por su vida porque Montoya ha difundido en redes sociales una copia de su liquidación con los montos recibidos por pasivo laboral.

Además, se conoció que el sindicato de Hondutel también tiene demandado al gerente Montoya por la retención del 1 % de la planilla que les corresponde de acuerdo a la ley. Asimismo, varios empleados han denunciado al funcionario ante la Fiscalía por despidos injustificados. JS