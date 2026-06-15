Gerente de ENEE: socialización de reforma del subsector eléctrico está avanzada y busca atraer inversión

Tegucigalpa- El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, informó que la reforma del subsector eléctrico en Honduras ya ha sido socializada y se encuentra en una etapa avanzada dentro del proceso legislativo en el Congreso Nacional.

Peña Panting señaló que el siguiente paso es que el Legislativo analice y debata la iniciativa en el pleno, con el objetivo de avanzar hacia una fase operativa que permita fortalecer el sistema eléctrico nacional.

El funcionario explicó que la reforma busca “abrir las válvulas de inversión” en áreas clave como generación, transmisión y distribución de energía, con el fin de mejorar la eficiencia y estabilidad del servicio eléctrico en el país.

Asimismo, destacó que el proceso se ha desarrollado bajo principios de transparencia y reglas claras, lo que, según afirmó, permitirá generar mayor confianza para atraer inversión nacional e internacional.

Peña Panting reconoció que el sistema eléctrico enfrenta desafíos como apagones no programados y fallas recurrentes, los cuales atribuyó a problemas estructurales acumulados durante años, especialmente relacionados con la falta de confianza en el sector.

En ese sentido, indicó que es necesario fortalecer la credibilidad del sistema para facilitar el acceso a financiamiento de organismos multilaterales y otras fuentes de inversión, incluyendo instituciones del Estado como la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

“El objetivo es evitar seguir utilizando recursos frescos solo para cubrir inversiones inmediatas y, en su lugar, estructurar mecanismos de financiamiento de largo plazo que permitan estabilizar el sistema”, expresó el gerente de la ENEE.

Finalmente, reiteró que el proceso de reforma busca sentar bases sólidas para modernizar el subsector eléctrico y garantizar un suministro más confiable para la población hondureña.LB