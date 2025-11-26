Gerente de ENEE reafirma que se garantiza el flujo de energía para las elecciones generales

Tegucigalpa – El gerente provisional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, garantizó que no habrá problemas de interrupciones del servicio de energía para el domingo, día de las elecciones generales.

“Salvo que ocurra una eventualidad grave, no creemos que haya riesgo, por ahora no tenemos alerta”, expresó el funcionario.

Tejada comentó que el promedio de la demanda de energía a nivel nacional en los últimos días ha sido de 1 mil 600 megavatios, y que la estatal eléctrica mantiene una disponibilidad de 1 mil 200 MW en el sistema interconectado.

Afirmó que se ha elaborado un plan conjunto con el Estado Mayor Conjunto y la Secretaría de Seguridad para resguardar las instalaciones eléctricas críticas como el Centro Nacional de Despacho (CND).

Asimismo, el gerente de la ENEE confirmó que para el domingo habrá 750 cuadrillas disponibles para atender llamados de emergencia.

Indicó que noviembre es una temporada de media o baja demanda de energía que no sobrepasa los mil 700 megavatios.

Tejada añadió que la ENEE ha incorporado 450 megavatios energía que le da un excedente de 500 MW. AG