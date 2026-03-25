Gerente de ENEE plantea una reestructuración total de la empresa y del sector energía

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Eduardo Oviedo, planteó hoy la necesidad de una reestructuración total del sector energía en el país.

“Necesitamos una reestructuración total del sector energía y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cambiar la filosofía de como ver el negocio; de modo que vuelva a ser una empresa próspera que genere beneficios para el pueblo de Honduras”, fundamentó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, cuestionó el déficit que tiene la ENEE y el personal supernumerario, sumado a las pérdidas que enfrenta la empresa, afectan las finanzas del Estado.

“Tenemos un déficit fiscal de casi 1,300 millones al mes y debemos de hacer algo grande, para dar una gran solución a este problema que tiene el Estado de Honduras”, puntualizó el parlamentario.

El gerente de la empresa pública aseveró, que ante un problema enorme, necesitamos cambiar el esquema de pensamiento y retomar como era antaño que la ENEE le transfería fondos al Estado, para financiar la salud y la educación.

Oviedo enfatizó, que la situación actual de la empresa no responde a circunstancias recientes, sino que es el resultado de un deterioro acumulado durante administraciones pasadas, lo que ha afectado tanto la operatividad de la empresa como las finanzas públicas.

Según el funcionario, el problema de la ENEE es de tal magnitud, que esta no podría subsistir sin las transferencias que le efectúa la Secretaría de Finanzas. (RO)