Gerente de ENEE pide a hondureños prudencia en consumo de combustible ante eventual alza a causa de conflicto en Oriente Medio

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Eduardo Oviedo, pidió hoy prudencia a los hondureños en el consumo de combustible ante una eventual alza a los carburantes producto del conflicto en Oriente Medio.

El funcionario advirtió que en un corto plazo los precios se podrían “disparar”.

“Los precios del petróleo se van a disparar, no hay nada que nosotros podamos directamente hacer; hay cosas que sí podemos hacer, como bajar el consumo nacional de combustibles, ser más prudentes, entre otras medidas”, acentuó.

Los mercados mundiales del petróleo han reaccionado rápidamente al aumento de las tensiones en Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Israel continúan su ofensiva contra Irán.

Tras la interrupción del tráfico de petroleros a través de un punto clave, el estrecho de Ormuz, el precio de referencia del petróleo, el crudo Brent, subió alrededor de un 6 % hasta superar los 77 dólares por barril. Inicialmente alcanzó un máximo de 82 dólares, su nivel más alto desde enero de 2025.

Una subida de aproximadamente 10 dólares en cuestión de días es un movimiento significativo y supone un golpe inflacionista inmediato para las economías importadoras de petróleo.

“No creo que el gobierno tenga capacidad de absorber una variación excesiva en la subida de los combustibles”, adelantó el gerente de la ENEE.

No obstante, recordó que los subsidios en materia energética y en los carburantes están vigentes.

“El problema es que, si suben los costos, va a subir el subsidio; eso es un costo alto para el gobierno, no sé si va a haber desabastecimiento, pero creo que va a haber aumento en los precios”, razonó. (RO)