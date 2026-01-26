Gerente de ENEE dice queda deuda de L. 110 mil millones, de los que 10 mil 500 es a generadores privados

Tegucigalpa – El gerente interino en el último cuatrienio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada confirmó que cierra su gestión con 110 mil millones de lempiras en deuda, de los que 10 mil 500 millones son a generadores privados.

Aceptó que la deuda de la estatal energética supera los 110 mil millones de lempiras entre deuda flotante a generadores, deuda bancaria y deuda a proveedores, lo que provocó una derogación anual de 7 mil millones de lempiras en el último cuatrienio.

“Lo que hicimos fue contener esa bola de nieve, una estrategia de contención y reducción de pérdidas. Vamos a entregar con alrededor de 110 mil millones de lempiras, la deuda total, o sea, un crecimiento de 2.5 % al año, mientras que en los 13 años creció 64 % al año y no hubo inversión”, justificó.

Cifró una inversión de 21 mil 809 millones de lempiras y quedan en ejecución otros 4 mil millones y hubo subsidios también, además se redujo el déficit operativo en cerca del 30 %.

“Es importante para el próximo gobierno que digamos hacia dónde íbamos encaminado nosotros a que se tome una decisión con la deuda de la ENEE. Eso debe hacerlo el presidente entrante, debe de proponer con un país potencia cooperante que le dé periodo de gracia de cinco años refinanciar la deuda, o sea que le compren la deuda son alrededor de 3 mil 400 millones de dólares y que le bajen la tasa de interés y que además le den un periodo de gracia de unos 5 años mientras se reducen en pérdidas”, describió.

Mencionó que la ENEE necesita reducir 6.5 % en pérdidas para llegar a números negros y con lo que hay de activo del Programa Nacional Reducción de Pérdidas que dejan en bodega cerca de 1 mil 348 millones de lempiras en medidores, micromedidores, macromedidores, cables, 693 postes, todo eso para que se siga trabajando en la reducción de pérdida.

Sobre la deuda con los generadores, respondió que hicieron un último pago el 31 de diciembre de 2025 cerrando con deuda vencida en generadores de 10 mil 500 millones de lempiras, y cuando asumieron recibieron 15 mil 600 millones, es decir que se logró bajar.

“Nuestra idea en 2025 era erradicar esa deuda a través de una colocación internacional, pero lamentablemente el contexto electoral, sobre todo después del 9 de marzo, fue adverso y no se pudieron cerrar esas operaciones, pero queda aprobado en 2025 en el Congreso Nacional, una línea de endeudamiento por 700 millones de dólares que le puede servir al próximo gobierno para pagarle totalmente a generadores y así continuar con el proceso de licitación de los 1 mil 500 megavatios que abren ofertas el 23 de marzo y que es fundamental para el país”, subrayó. JS