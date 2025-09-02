Gerardo Galeano, acusado de terrorismo, se suma a Perfecto, Antonio y Arcadio

Tegucigalpa – La Policía Nacional capturó este lunes a Gerardo Galeano, acusado de terrorismo, y se une a los otros tres señalados Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio López, acusados por el Ministerio Público de supuestamente urdir un plan para matar al expresidente Manuel Zelaya.

Los tres primeros señalados fueron capturados el pasado 14 de agosto y desde entonces guardan prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, tras la disposición del juez que conoce la causa.

El propio fiscal general Johel Zelaya hizo el anuncio de que habían descubierto el supuesto plan urdido por las tres personas y había ordenada sus capturas. Durante el anuncio, el fiscal Zelaya divulgó unos audios donde supuestamente los tres implicados hacían preparativos en sus conversaciones.

Galeano será presentado ante el tribunal que conoce el caso del supuesto intento de asesinato del expresidente Zelaya. (PD).