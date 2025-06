George Kittle, de 49ers, afirma que cuando se retire de la NFL buscará entrar a la WWE

Redacción Deportes – George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers, afirmó este martes que cuando se retire de la NFL buscará hacerse un lugar en la World Wrestling Entertainment (WWE).

«Creo que las puertas podrían abrirse y estoy entusiasmado con eso. Me encantaría trabajar en la WWE. Definitivamente hay oportunidades para mí en ese mundo y nada me encantaría más que formar parte de él», afirmó el jugador quien es un gran admirador de la lucha libre.

A sus 31 años, Kittle está considerado uno de los mejores alas cerradas de la NFL. Es pieza fundamental en la ofensiva de los 49ers, a los que llegó seleccionado en la quinta ronda del Draft 2017.

Su contrato con los gambusinos terminará en el 2029, cuando tenga 36 años, una edad que no es descabellada para buscarse un lugar en la WWE junto a Penta ‘El Zero Miedo’, uno de sus ídolos de la lucha libre, de quien ha adoptado sus gestos en las celebraciones de anotación.

«Me encanta ser un aficionado de la WWE, aunque sé que para entrar ahí tendría que dejarme la piel practicando mucho tiempo porque no me gustaría parecer un idiota en el ring», explicó.

El seis veces Pro Bowl recordó que uno de los momentos que marcó esta pasión fue el evento de WrestleMania 34, en el que tuvo una breve participación dentro del ring.

«En WrestleMania 34 tuve la oportunidad de estar dentro del ring y sentí que no sabía cómo llegué ahí. Entiendo cómo funciona, pero no he hecho un salto mortal desde la tercera cuerda como Pat McAfee», dijo Kittle respecto al evento que compartió con el expateador de los Colts, quien en el presente es comentarista estelar de la WWE.

A punto de iniciar su novena temporada con los gambusinos, Kittle reconoció que antes de emprender su aventura en la lucha libre tiene una cuenta pendiente con los 49ers, equipo con el que espera mantenerse toda su carrera y ganar un Super Bowl antes de retirarse.

«Voy a jugar hasta que no me divierta más y obtengamos ese objetivo o hasta que mi esposa me diga: ‘Te ves fatal en el campo, deberías retirarte’, entonces lo haré», concluyó.

En abril pasado George Kittle firmó una extensión de contrato con San Francisco de cuatro años por 76.4 millones de dólares, que lo convirtieron en el mejor pagado en su posición de la liga.

En su carrera suma 538 recepciones para 7,380 yardas y 45 anotaciones. Es tercero en la historia de 49ers con más recepciones y yardas por envío, sólo detrás de Jerry Rice y Terrell Owens, miembros del Salón de la Fama y leyendas de los gambusinos. EFE