George Clooney califica de «crimen de guerra» las amenazas de Trump de acabar con Irán

Los Ángeles (EEUU) – El célebre actor George Clooney arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tildar de «crimen de guerra» las amenazas de acabar con una civilización en el momento en el que expiraba el ultimátum para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz.

«Se alega un crimen de guerra ‘cuando existe la intención de destruir físicamente una nación’, según lo definen la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la defensa de la Administración?», advirtió Clooney en una declaración dirigida a la Casa Blanca a la que tuvo acceso el medio especializado Deadline.

El actor de ‘Jay Kelly’, quien se ha posicionado abiertamente en contra del segundo mandato de Trump, agregó que en el conflicto «las familias están perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está al borde del abismo».

«Este es un momento para un debate vigoroso al más alto nivel, no para insultos infantiles», indicó una de las figuras más conocidas de Hollywood.

Las palabras llegaron a oídos del director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien refutó las declaraciones del interprete alegando que «la única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus películas horribles y su pésima capacidad actoral».

Trump emitió esta semana un ultimátum a Irán exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz antes de la noche del martes 7 de abril de 2026 o «toda una civilización moriría esa noche».

Minutos antes de que expirara el plazo final, Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con efecto inmediato, en el que Irán se comprometía a permitir el «paso seguro» de buques por el estrecho mientras se negocia un acuerdo permanente que detenga la guerra iniciada semanas atrás por EE.UU. e Israel.

Pakistán, por su parte, emergió como el mediador principal en este conflicto, logrando sentar a ambos países en una mesa de diálogo que empieza este fin de semana en Islamabad y que aspira a poner punto final a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero. JS