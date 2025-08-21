General Vásquez pide a hondureños no ser parte del “desfiles de traidores”, convocado por Libre el 30 de agosto

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez pidió a los hondureños no asistir a la marcha del 30 de agosto que ha convocado el partido gobernante; Libertad y Refundación (Libre), ya que lo que se desarrollará ese día es un desfile de traidores.

En un nuevo video y portando su fatiga militar y con el sonido de la canción “Se van”, el general expresó, “Hondureño, no te dejes engañar. No asistas a esa marcha del 30 de agosto que ha convocado la izquierda internacional”, dice en el video posteado en su cuenta de TikTok y compartida en Facebook.

“Esos son traidores y va a estar peligroso”, advierte.

“Los Hondureños jamás nos arrodillaremos ante Cuba, Venezuela ni Nicaragua”, indicó el exjefe del Estado Mayor de Honduras, por quien la Secretaría de Seguridad ofrece, hasta este jueves 21 de agosto, una recompensa de 20 millones de lempiras.

Vásquez Velásquez sigue prófugo de la justicia por su presunta participación en la muerte de un activista de la resistencia popular en el marco de la crisis institucional que vivió el país en junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue depuesto.

Sobre el exjerarca militar también pesa un requerimiento por supuesto enriquecimiento ilícito. VC