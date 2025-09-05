General Romeo Vásquez llama a la población a salir a votar masivamente para sacar a los socialistas

Tegucigalpa- El exjerarca de las Fuerzas Armadas a través de un nuevo video instó a los hondureños a unirse y salir a votar masivamente el 30 de noviembre y sacar a los socialistas del poder.

“Debemos votar por un solo candidato que represente la dignidad de nuestra patria para sacar a estos socialistas”, señaló Vásquez Velásquez.

Agregó que el partido de gobierno le ha hecho un daño terrible al país.

“Que viva Honduras”, culminó con el corto video y vestido de militar.

El Gobierno de Honduras a través de la Policía Nacional aumentó a 25 millones de lempiras la recompensa por la captura del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y finalmente a 15 millones de lempiras este 31 de julio.

La Policía Nacional de Honduras ha actualizado su lista de los 10 individuos más buscados en el país, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos graves.

La lista de los 10 más buscados en Honduras es encabezada por Romeo Vásquez y El Porky. IR