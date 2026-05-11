General Romeo Vásquez es hospitalizado

Tegucigalpa– El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, compartió a través de sus redes una fotografía donde se le ve acostado en una camilla, al tiempo que se le suministra suero.

“Mi fe, confianza y esperanza está en Dios y en el pueblo hondureño. Gracias por sus oraciones”, escribió Vásquez.

En dicha publicación seguidores del general han comentado: “Ánimo mi general Dios es bueno y lo sanará, bendiciones”, “Dios tiene el control de su vida” y “Que Dios ponga su mano de poder y sane su cuerpo de toda enfermedad o dolencia”.

Hasta el momento la información es escasa y se desconoce el diagnóstico de alguna enfermedad específica que aqueja la salud del general.

El general en condición de retiro permanece con paradero desconocido en espera de una resolución de los entes de justicia.

Romeo Vásquez junto a otros dos militares son acusados por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009. IR