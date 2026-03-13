General Romeo Vásquez aguarda aprobación de decreto de amnistía, según su hijo

Tegucigalpa – Jesús Vásquez, hijo del general en condición de retiro, Romeo Vásquez, Jesús Vásquez, señaló que esperan que el decreto de amnistía sea “agendado lo más pronto posible” para que a su padre se le “restituyan todos sus derechos”.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isis Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa por su captura comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones y finalmente ascendió a 35 millones de lempiras. No obstante, en la última actualización de la lista de los más buscados de Honduras fue retirado de la lista.

“Esperamos que el decreto sea agendado lo más pronto posible, porque tenemos cerca de un año y medio en esta situación. Ha sido difícil como familia, nos han quitado todo, nos han dejado prácticamente en la calle, nos dejaron sin ningún ingreso, entonces, lo que buscamos es regresar a nuestra vida normal, que mi papá esté de regreso y que se le restituyan todos sus derechos”, declaró su hijo.

Yo vengo aquí como hijo que defiende a su padre ante una situación que yo sé que él es inocente. Tenemos más de un año de estar peleando prácticamente con el Estado porque nunca se nos respetaron las garantías constitucionales y pusieron una recompensa absurda para mi papá y ahora lo que buscamos es que se nos haga justicia, declaró.

Al consultarle sobre el estado de salud del general en condición de retiro, manifestó que “él se encuentra en buen estado de salud, pero ya tiene un año y medio de estar en las montañas, tampoco es fácil y al final él lo que ocupa es regresar a su vida normal y que se le restituya su garantía constitucional”, finalizó. (RO)